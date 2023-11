Eleições antecipadas marcadas para 10 de março de 2024

LUSA: CARLOS M. ALMEIDA

O Presidente da República vai dissolver a Assembleia da República e convocar eleições.



"Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024", declarou o chefe de Estado, numa comunicação ao país a partir da Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa.



Nesta declaração ao país, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou ainda que vai adiar o processo formal de demissão do Governo por decreto para permitir a aprovação e entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2024.