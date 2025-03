Eleições Madeira. Afluência nos 22,10% até ao meio-dia

Foto: Gregório Cunha - Lusa

Um aumento face às eleições do ano passado, de acordo com os dados divulgados pela secretária-geral do Ministério da Administração Interna.



Na Escola Ajuda, no Funchal, onde votaram vários candidatos, a votação corre a bom ritmo e esse cenário foi testemunhado pelo repórter da Antena 1, João Alexandre.



Nas últimas Eleições Regionais, no ano passado, a afluência às urnas ao meio-dia era de 20,22 por cento, abaixo da percentagem registada este ano, à mesma hora.



Em 2024, no final do dia, a abstenção acabou por ficar nos 46,60%.