Eleições na Ordem dos Advogados entra na segunda volta

Os cerca de 34 mil advogados inscritos na Ordem dos Advogados (OA) irão também votar para eleger o Conselho Geral da OA, os Conselhos de Deontologia de Faro e dos Açores e ainda órgãos da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS).A votação começou às 00h00 desta terça-feira e decorrerá até às 20h00 de quinta-feira.Na primeira volta, de acordo com os resultados divulgados pela OA, Fernanda de Almeida Pinheiro, da lista F, foi a mais votada com 4.381 votos, correspondentes a 21,14% dos votos expressos, mas longe dos 50% +1 necessários para garantir a eleição à primeira ronda.Paulo Pimenta, da lista A, foi o segundo mais votado, com 4.228 votos, que representaram 20,41% dos votos expressos.