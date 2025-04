"Elemento central". Ministro da Educação espera reabertura total das escolas

Entrevistado na edição desta terça-feira do Bom Dia Portugal, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, manifestou a expectativa de que toda a rede escola do país possa recomeçar a funcionar com normalidade, após o apagão da véspera.

"Tendo conseguido fazer o restabelecimento da energia durante a noite, o que consideramos é que, obviamente com uma avaliação das direções das escolas, com uma articulação com as autarquias, e a menos que haja circunstâncias que o justifiquem, aquilo que deve acontecer hoje é a reabertura das escolas", vincou Fernando Alexandre.



"As escolas são essenciais para a aprendizagem das nossas crianças, para a formação dos nossos jovens, e são também um elemento central da organização da nossa vida social. Sem escolas a funcionar, não conseguirmos pôr a sociedade a voltar à normalidade", sublinhou ainda o titular da pasta da Educação.



"Poderá haver uma ou outra situação pontual. Obviamente, a informação que temos quer da REN, quer da EDP, é a de que o sistema de fornecimento elétrico está completamente estabilizado, mas sabemos que há cerca de mil consumidores que tinham ainda problemas no abastecimento por causa de avarias elétricas. Sabemos que há um ou outro ponto do país em que poe haver alguma dificuldade, mas estamos a falar de situações pontuais que não devem condicionar a decisão da generalidade das escolas e autarquias", reforçou o governante.