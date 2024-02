Elementos do Corpo de Intervenção da PSP vão ser ouvidos em audiência

Foto: António Antunes - RTP

Terminou uma reunião entre a direção nacional da PSP e os 44 elementos do corpo de intervenção que não estiveram disponíveis para trabalhar no jogo do Benfica. A RTP sabe que os polícias serão agora ouvidos numa audiência interna nos próprios serviços da PSP nos próximos dez dias, e se não apresentarem uma justificação plausível, poderão ter de sair do corpo de intervenção e irem para uma esquadra.