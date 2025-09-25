Eletricidade dos Açores ativou planos de contingência internos

"Temos os nossos planos de contingência internos ativados, atendendo às circunstâncias previstas, com diversas medidas mitigadoras, implementadas de acordo com as características de cada ilha", afirmou Isabel Barata, diretora de comunicação da EDA à agência Lusa.

Segundo Isabel Barata, as equipas da EDA "estão preparadas e em prontidão para fazerem o melhor para tentar assegurar a continuidade do abastecimento de energia elétrica e a salvaguarda dos equipamentos".

"Estamos a acompanhar com atenção e com cuidado a evolução deste fenómeno para ajustar as medidas que sejam necessárias implementar", acrescentou.

Ainda segundo a diretora de comunicação da EDA, no âmbito desses planos de contingência, cada ilha tem, em termos operacionais, "um conjunto de procedimentos, cuidados e meios em prontidão para o que for necessário para tentar, dentro do possível, manter o abastecimento normal da energia elétrica" no arquipélago.

"Os nossos planos estão ativados e vamos acompanhar a cada momento a situação, tentando também adaptar os procedimentos em função dos acontecimentos", sublinhou.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas dos grupos Central e Ocidental em aviso vermelho, devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima.

O Governo Regional anunciou hoje que os Açores vão declarar situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone.

Na quarta-feira, o executivo açoriano já determinara o encerramento das escolas e serviços públicos nas sete ilhas do grupo Ocidental e Central das 18:00 de hoje até às 18:00 de sexta-feira.