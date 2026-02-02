Eletricidade foi restabelecida em todos os tribunais do país

Numa publicação feita nas redes sociais, o ministério liderado por Rita Alarcão Júdice explicou também que os serviços de registo da loja de cidadão de Alvaiázere e as conservatórias de Ferreira do Zêzere estão condicionados.

"Encontram-se em curso intervenções técnicas e operacionais, em articulação com as entidades competentes, para assegurar sempre que possível a continuidade do funcionamento dos serviços da Justiça", lê-se na publicação.

O Ministério da Justiça adiantou ainda que as prisões "continuam a funcionar com segurança e normalidade", tendo sido "possível assegurar todos os serviços essenciais".

Na sexta-feira, o ministério anunciou a deslocação de uma equipa de técnicos do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) e da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) a Leiria para fazer um levantamento dos danos causados pela tempestade Kristin nos equipamentos do setor.

Já hoje, o Conselho Superior da Magistratura (CSM) disse ter registado "impactos relevantes" da passagem da depressão Kristin nas comarcas de Leiria, Setúbal, Santarém e Coimbra e admitiu equacionar localmente "soluções temporárias para garantir a continuidade do serviço judicial".

Em resposta à Lusa, o CSM adiantou que se encontra "a acompanhar, em articulação com os juízes presidentes de comarca e com as entidades competentes, a situação dos tribunais afetados" e que "o levantamento de danos ainda está em curso", face a "constrangimentos significativos" no acesso aos edifícios, estando ainda a ser realizadas em alguns casos vistorias técnicas.

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo.

A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.