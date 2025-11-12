Elétrico em Lisboa fica com sistema pendurado no ar devido ao mau tempo

O incidente aconteceu na Rua 1º de Maio, na freguesia de Alcântara, em Lisboa, deixando o pantógrafo suspenso nos cabos aéreos. A Carris diz que o problema se deveu ao mau tempo.



Ao fazer uma curva entre a Rua Leão de Oliveira e a Rua 1º de Maio, o elétrico 18E soltou-se do sistema que o mantinha ligado à rede aérea. O veículo, que vinha do Cemitério da Ajuda em direção ao Cais do Sodré, ficou imobilizado enquanto o pantógrafo acabou suspenso no ar.



Uma testemunha que assistiu ao aparato no local diz à Antena 1 que o incidente aconteceu depois das 11h00.



Numa curta resposta à rádio pública, a Carris aponta como causa o estado do tempo que esta quarta-feira se tem feito sentir: “Devido ao mau tempo, verificou-se esta manhã um incidente operacional com um elétrico que efetuava a carreira 18E, quando circulava entre a Rua Leão de Oliveira e a Rua 1º de Maio, tendo deslocado o pantógrafo”.



A transportadora municipal afirma que não houve feridos nem danos materiais significativos, “tendo o elétrico recolhido pelos seus próprios meios e sido rapidamente reposta a circulação no local”.



Contactadas pela Antena 1, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Municipal estiveram no local, com a última a referir que chegou ao local pelas 12h00 e que por lá ficou até às 12h30 para regularizar o trânsito.



Segundo a Carris, este ano baixou em 21% até agora o número de acidentes em modo elétrico, isto em comparação com o ano passado (153 acidentes). No entanto, não esclareceu se foi a primeira vez que algo do género aconteceu.



Existem dois sistemas que são usados pela Carris nos elétricos para ligar o veículo à rede aérea: o trolley, num mecanismo de roldana, e o pantógrafo - sendo o segundo mais comum.