Elétricos vão duplicar junto ao Tejo em Lisboa

Estes novos elétricos articulados para a linha E15, assemelham-se a um Metro de superfície e vão aumentar a distância que servem agora.Da ligação entre Algés e a Praça da Figueira, vão passar numa primeira fase a chegar ao Jamor e do outro lado a Santa Apolónia e mais tarde ao Parque das Nações.

O presidente da Carris anuncia que, em estudo, está a implementação de novas linhas para mais elétricos percorrerem a cidade. Pedro Bogas diz ainda que até ao final do próximo ano vão chegar cerca de uma centena de novos autocarros de energias limpas para tornar a frota da Carris mais amiga do ambiente.







Este fim de semana, a propósito das comemorações dos 150 anos que se assinalam domingo, a Carris oferece uma edição especial do tradicional "Desfile dos Clássicos do Museu", com duas sessões do desfile de ida e volta amanhã entre a Estação de Santo Amaro e a Praça da Figueira. As inscrições foram gratuitas e esgotaram rapidamente.



Hoje à noite, a Carris oferece à cidade de Lisboa uma obra de arte urbana, da autoria de Bordalo II no Terreiro do Paço. O artista transformou um elétrico do Museu da Carris, o nº 525, dos anos 20, de forma a instalar no seu interior dois corvos gigantes, feitos de materiais recuperados do lixo.