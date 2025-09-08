Elevador da Glória. Anacoreta Correia considera que uma demissão "seria egoísta"

"Julgo que equacionar uma saída nesta altura seria egoísta e fugir às responsabilidades", disse Anacoreta Correia em entrevista à RTP3, mostrando-se do lado de Carlos Moedas."Não vislumbro nenhuma razão para apurar aqui qualquer tipo de responsabilidade política", acrescentou, sublinhando que nunca foi referido qualquer problema de segurança relacionado com o elevador. No entanto, Anacoreta Correia disse que não hesitaria em demitir-se caso houvesse qualquer indicação de que houve falhas de carácter político.





"Há um plano de manutenção exigente e estava em curso. Nunca foi sinalizado que houvesse algum problema associado à manutenção", afirmou, explicando que os elevadores são vistos todos os dias no final do serviço e ao início da manhã.