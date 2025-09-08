Elevador da Glória. Anacoreta Correia considera que uma demissão "seria egoísta"
O vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, critica a "leitura apressada e oportunista" da parte da oposição em relação ao acidente com o elevador da Glória e considera que qualquer demissão nesta altura "seria egoísta".
"Não vislumbro nenhuma razão para apurar aqui qualquer tipo de responsabilidade política", acrescentou, sublinhando que nunca foi referido qualquer problema de segurança relacionado com o elevador. No entanto, Anacoreta Correia disse que não hesitaria em demitir-se caso houvesse qualquer indicação de que houve falhas de carácter político.
"Há um plano de manutenção exigente e estava em curso. Nunca foi sinalizado que houvesse algum problema associado à manutenção", afirmou, explicando que os elevadores são vistos todos os dias no final do serviço e ao início da manhã.