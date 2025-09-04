Elevador da Glória. Autoridades investigam causas do acidente
O país está de luto nacional devido ao acidente com o elevador da Glória, em Lisboa. O presidente da República assinou o decreto na quarta-feira à noite. Na capital, a Câmara decretou três dias luto municipal. Há registo de 15 vítimas mortais e 23 feridos.
Inicialmente tinham sido reportados 18 feridos, mas houve uma atualização do balanço nas últimas horas.
Ao final da tarde, o elevador descia de São Pedro de Alcântara para os Restauradores quando descarrilou e acabou por embater num prédio. O acidente poderá ter sido causado por um cabo que se partiu ou uma falha nos travões.
As investigações iniciam-se esta quinta-feira, com trabalho já feito durante a noite pela PSP e Polícia Judiciária.
O diretor do gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários revelou à RTP que só tem um investigador disponível e que, por isso mesmo, só hoje vai dar inicio às diligências no terreno.
A RTP apurou também que as imagens de videovigilância do próprio elevador serão analisadas a partir desta manhã.
Diz que aguarda há seis meses a substituição do investigador que saiu, Mas garante que, dentro de cerca de três dias, será emitida uma nota preliminar sobre o descarrilamento.
No local, a imprensa internacional acompanha com atenção todos os desenvolvimentos, até porque falta determinar a nacionalidade das vítimas mortais e de vários feridos.
O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou a equipa de desastres de massa com o objetivo de conseguir realizar as autópsias dos 15 corpos o mais depressa possível.
Pelo menos dois feridos do acidente no Elevador da Glória são de nacionalidade espanhola, de acordo com o jornal El País. O diário italiano La Republica dá conta de uma cidadã italiana entre os feridos e o ministro francês dos Negócios Estrangeiros diz que há uma francesa entre os 23 feridos de Lisboa
O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) acionou um plano de contingência e reforçou as reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente de quarta-feira no elevador das Glória.
Numa nota enviada na quarta-feira à noite à agência Lusa, o IPST diz que tem estado a acompanhar a situação das reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente para garantir resposta a todas as necessidades que surjam.
Até ao momento, o IPST refere que as existências em sangue e componentes sanguíneos satisfazem as necessidades.
c/ Lusa
