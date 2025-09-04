Elevador da Glória. Autoridades investigam causas do acidente





Diz que aguarda há seis meses a substituição do investigador que saiu, Mas garante que, dentro de cerca de três dias, será emitida uma nota preliminar sobre o descarrilamento.

No local, a imprensa internacional acompanha com atenção todos os desenvolvimentos, até porque falta determinar a nacionalidade das vítimas mortais e de vários feridos.







O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou a equipa de desastres de massa com o objetivo de conseguir realizar as autópsias dos 15 corpos o mais depressa possível.



Pelo menos dois feridos do acidente no Elevador da Glória são de nacionalidade espanhola, de acordo com o jornal El País. O diário italiano La Republica dá conta de uma cidadã italiana entre os feridos e o ministro francês dos Negócios Estrangeiros diz que há uma francesa entre os 23 feridos de Lisboa





O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) acionou um plano de contingência e reforçou as reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente de quarta-feira no elevador das Glória.





Numa nota enviada na quarta-feira à noite à agência Lusa, o IPST diz que tem estado a acompanhar a situação das reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente para garantir resposta a todas as necessidades que surjam.



Até ao momento, o IPST refere que as existências em sangue e componentes sanguíneos satisfazem as necessidades.





c/ Lusa





Inicialmente tinham sido reportados 18 feridos, mas houve uma atualização do balanço nas últimas horas.Ao final da tarde, o elevador descia de São Pedro de Alcântara para os Restauradores quando descarrilou e acabou por embater num prédio. O acidente poderá ter sido causado por um cabo que se partiu ou uma falha nos travões.As investigações iniciam-se esta quinta-feira, com trabalho já feito durante a noite pela PSP e Polícia Judiciária.A RTP apurou também que as imagens de videovigilância do próprio elevador serão analisadas a partir desta manhã.