Elevador da Glória. Carris promete estrutura totalmente nova e "mais segura" em 2029

Uma vez que não é possível recuperar o que foi destruído, o objetivo é ter "uma nova instalação". Por isso, vai ser lançado, entre janeiro e março de 2027, um concurso internacional para a conceção e construção do novo Elevador da Glória.







Numa apresentação na Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, Rui Lopo apresentou as principais características do novo projeto.



Primeiro vai ter de “respeitar a identidade histórica”, ao mesmo tempo que “vai procurar os mais elevados padrões de segurança, fiabilidade, acessibilidade, de oportunidade, de sustentabilidade e de capacidade de supervisão tecnológica”.



Uma vez que o acidente “deixou estruturalmente afetados um conjunto de elementos” a Carris não poderá “ter um equipamento histórico que funcionava sem modificações substantivas até ao dia 1 de Janeiro de 1986.”, sublinha o presidente da Carris.





absolutamente segura para passageiros, trabalhadores e terceiros, recorrendo às melhores práticas internacionais e à melhor tecnologia disponível”.



Para além disto, é essencial “manter a Calçada da Glória como a conhecemos nos últimos 140 anos”. Isto porque “o valor patrimonial reside no conjunto formado pelo ascensor, pela calçada, pelo traçado, pela inclinação, pela envolvente urbana e pela memória da sua relação com a cidade”, recorda Rui Lopo.



Por último, o novo ascensor “deverá procurar ser inclusivo, confortável e reconhecível como parte da experiência singular da Calçada da Glória”. Outra característica que o novo projeto deve cumprir, de acordo com as orientações da acionista da Carris, a Câmara Municipal de Lisboa, é ser “para passageiros, trabalhadores e terceiros, recorrendo às melhores práticas internacionais e àPara além disto, é essencial “”. Isto porque “o valor patrimonial reside no conjunto formado pelo ascensor, pela calçada, pelo traçado, pela inclinação, pela envolvente urbana e pela memória da sua relação com a cidade”, recorda Rui Lopo.Por último, o novo ascensor “deverá procurar ser inclusivo, confortável e reconhecível como parte da experiência singular da Calçada da Glória”.

O plano da Carris passa por lançar o concurso internacional no primeiro trimestre de 2027.



Luís Gonçalves, Diretor de Novos Empreendimentos da Carris, sublinhou que após o lançamento do concurso internacional o novo Elevador poderá, se tudo correr bem, a funcionar em 2029.



