Elevador da Glória. Conferência de Imprensa do presidente da Carris

(em atualização)





Depois de começar por agradecer "a eficiência e resposta do dispositivo de emergência que permitiu salvar vidas”, em resposta imediata ao acidente, Pedro de Bruto Bogas anunciou que foi aberto um inquérito para apurar as causas.



“A Carris está a prestar toda a colaboração a todas as entidades que estão a proceder diligências de investigação”, declarou, antes de voltar a mencionar que a manutenção dos equipamentos da empresa, como o Elevador da Glória, está à responsabilidade de empresas externas desde 2017.



E, voltando a sublinhar o "plano de manutenção deste equipamento (...) foi escrupulosamente cumprido”, o presidente da Carris assegurou que "as inspeções periódicas mantiveram-se sem qualquer falha".



"As inspeções diárias estão devidamente registadas".



“A Carris tem investido fortemente, nos últimos anos, na manutenção”, continuou, argumentando que, entre 2015 e 2025, os custos mais que “duplicaram” e que, desde 2022, os custos “aumentaram 25 por cento”.



“Posso garantir que a segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos e que seremos intransigentes no apuramento das causas e responsabilidades deste acidente, pelo que estamos empenhados para muito em breve estarmos aqui para apresentar as conclusões deste inquérito”.





Questionado sobre se as manutenções terão sido bem feitas, Pedro de Brito Bogas considerou que essa é uma das matérias “que se apurada no inquérito pelos peritos e os técnicos”.



Do lado da Carris, o parecer é que “foram bem efetuadas”.



Já sobre o investimento na manutenção, o presidente diz que para a empresa é uma questão de prioridade.





Atualmente, é a “empresa Mein que faz a manutenção dos elevadores” da Carris.Na opinião do presidente da empresa, "o aumento de custos tem de acompanhar as necessidades de manutenção".





Na noite de quarta-feira, ainda no rescaldo do acidente, o presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, já tinha garantido que a manutenção do elétrico que descarrilou em Lisboa fazendo 16 mortos, foi assegurada "escrupulosamente".