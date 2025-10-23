Elevador da Glória. Empresa de manutenção ouvida no DIAP de Lisboa

Quase dois meses depois da tragédia, e com um relatório preliminar já publicado, a empresa responsável pela manutenção dos elevadores e ascensores, como o da Glória, foi ouvida no Departamento de Investigação e Ação Penal no âmbito do inquérito-crime instaurado após o acidente.

O representante legal da MAIN rejeita responsabilidade quanto à falta de formação adequada ou ao tipo de cabo escolhido, já que o que falhou não era indicado para o transporte de passageiros.



O eco das responsabilidades sentiu-se na Carris, que demitiu o diretor de manutenção. Depois, caiu o presidente e o Conselho de Administração.



Carlos Moedas rejeita estender as demissões ao executivo camarário. Acusa a oposição de "falta de respeito" e diz que as causas técnicas estão bem apuradas no relatório.