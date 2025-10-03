Elevador da Glória. Familiares das vítimas dizem não ter sido contactados pela Câmara
Foto: Sandra Henriques - Antena 1
Um mês depois da tragédia com o Elevador da Glória, familiares das vítimas mortais e sobreviventes do acidente quebraram o silêncio. Em testemunhos exclusivos, relatam à RTP que nunca foram contactados pela Câmara de Lisboa, nem pela Carris.
A Fidelidade, seguradora da Carris, ainda não conseguiu contactar quatro pessoas que ficaram feridas no acidente e há ainda dois por identificar.