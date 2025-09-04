Elevador da Glória. Governo decretou um dia de luto nacional

O Governo decretou um dia de luto nacional na sequência do acidente no elevador da Glória. Em comunicado, o Executivo e o primeiro-ministro já lamentaram este acidente. Exprimem profunda consternação e solidariedade às vítimas e famílias.

O Executivo garante estar a acompanhar a situação e em contacto permanente com a autarquia de Lisboa.



Na mesma nota, adianta que as averiguações necessárias para o apuramento das causas serão feitas no devido tempo. E que a prioridade, agora, é o socorro às vítimas.



O primeiro-ministro cancelou parte da agenda desta quinta-feira mantendo apenas a reunião do conselho de ministros e a participação. por videoconferência no encontro de líderes da Coligação de Vontades, sobre a Ucrânia.