Elevador da Glória. Identificadas nacionalidades de oito vítimas mortais, cinco são portuguesas

"Estão em curso os procedimentos para identificação das restantes oito".





O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.









C/Lusa

Num comunicado à comunicação social,, lê-se na nota.E, em cumprimento dos protocolos internacionais e nacionais, Wfoi possível, até ao momento, identificar oito vítimas mortais, cinco de nacionalidade portuguesa, duas de nacionalidade coreana e uma de nacionalidade suiça".