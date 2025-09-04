Elevador da Glória. Identificadas nacionalidades de oito vítimas mortais, cinco são portuguesas
A Procuradoria-Geral da República avançou hoje que foi possível identificar oito das 16 vítimas que morreram na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, sendo cinco de nacionalidade portuguesa, duas de nacionalidade coreana e uma suíça.
Num comunicado à comunicação social, a PGR confirmou "o Ministério Público procedeu à instauração de um inquérito", dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa.
"Ontem mesmo foram encetados os procedimentos necessários, nomeadamente para efeitos de preservação de prova e de identificação das vítimas", lê-se na nota.
E, em cumprimento dos protocolos internacionais e nacionais, Wfoi possível, até ao momento, identificar oito vítimas mortais, cinco de nacionalidade portuguesa, duas de nacionalidade coreana e uma de nacionalidade suiça".
"Estão em curso os procedimentos para identificação das restantes oito".
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.
