Elevador da Glória. Inaugurado memorial de homenagem às vítimas

Elevador da Glória. Inaugurado memorial de homenagem às vítimas

Um ano depois da tragédia, vítimas e familiares dizem que só foram contactados uma vez pela Câmara Municipal de Lisboa quando receberam o convite para esta inauguração. Carlos Moedas não respondeu a críticas mas garante que a autarquia esteve sempre presente.

RTP /
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No dia em que passa um ano do acidente do elevador da Glória, o momento foi de homenagem às 16 vítimas mortais e aos 24 feridos. A cerimónia decorreu no Largo da Oliveirinha, onde foram depositadas várias coroas de flores pelos familiares das vítimas.

Cada bloco tem gravado o nome das pessoas que morreram e a nacionalidade.

Mas as famílias e vítimas do acidente sentem-se esquecidas. Dizem que, um ano depois, ainda estão à espera de respostas, de apoio e de responsabilização.
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