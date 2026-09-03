Elevador da Glória. Inaugurado memorial de homenagem às vítimas

No dia em que passa um ano do acidente do elevador da Glória, o momento foi de homenagem às 16 vítimas mortais e aos 24 feridos. A cerimónia decorreu no Largo da Oliveirinha, onde foram depositadas várias coroas de flores pelos familiares das vítimas.



Cada bloco tem gravado o nome das pessoas que morreram e a nacionalidade.



Mas as famílias e vítimas do acidente sentem-se esquecidas. Dizem que, um ano depois, ainda estão à espera de respostas, de apoio e de responsabilização.