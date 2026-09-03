País
Elevador da Glória. Inaugurado memorial de homenagem às vítimas
Um ano depois da tragédia, vítimas e familiares dizem que só foram contactados uma vez pela Câmara Municipal de Lisboa quando receberam o convite para esta inauguração. Carlos Moedas não respondeu a críticas mas garante que a autarquia esteve sempre presente.
Cada bloco tem gravado o nome das pessoas que morreram e a nacionalidade.
Mas as famílias e vítimas do acidente sentem-se esquecidas. Dizem que, um ano depois, ainda estão à espera de respostas, de apoio e de responsabilização.