Elevador da Glória. Investigação criminal só deverá estar concluída no próximo ano

Um ano depois do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, ainda está em curso a investigação criminal e o despacho final só deve ser conhecido dentro de seis meses.





Em nota enviada às redações, a Procuradoria-geral da República informa que a investigação, decorreu "em período de férias judiciais" e, neste momento, "aguarda a conclusão dos ensaios e peritagens técnicas que se prevê que deva ocorrer no próximo mês de novembro."





Esta quinta-feira, assinala-se um ano que aconteceu o descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, e provocou a morte a 16 pessoas e feriu outras 22, sendo turistas, a maioria das vítimas.





Face à ausência de respostas, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa entendeu "dar nota pública sobre o andamento da investigação bem como sobre o prazo previsto para a conclusão do inquérito", pode ler-se no comunicado.





Depois de conhecidos os resultados, a fase seguinte é a de "análise minuciosa dos factos", que será acompanhada de uma "avaliação criteriosa sobre a suficiência de indícios” e do apuramento de “eventuais responsabilidades criminais". E por isso, o DIAP Regional de Lisboa estima que o despacho final do inquérito, “salvo algum imponderável”, só possa ocorrer “até ao final do primeiro trimestre de 2027”.





Entretanto, a investigação criminal está a decorrer "de forma independente" daquela que é conduzida pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), embora existam "vários pontos de convergência" entre os dois processos, informou o DIAP.





Desde o início do inquérito foram determinadas perícias destinadas a esclarecer os aspetos técnicos relacionados com o acidente e, posteriormente, verificar a existência de eventuais responsabilidades criminais.





As especificações técnicas, a execução e a metodologia dos exames foram acordadas com o GPIAAF, que acompanha os trabalhos. Segundo o DIAP, esta articulação foi particularmente importante porque alguns dos ensaios realizados são "destrutivos e irrepetíveis", o que impediria a sua duplicação.





O DIAP esclarece ainda que as perícias abrangem várias áreas consideradas essenciais para perceber o que esteve na origem do acidente. Entre elas estão as características, o estado de funcionamento e o comportamento do cabo de tração e da sua fixação ao veículo, bem como os diferentes sistemas de travagem e a forma como estes funcionam em conjunto.





Está também a ser estudada a aderência dos travões aos carris “Z” e às rodas, além do sistema elétrico dos veículos e da sua relação com os sistemas de travagem e com o cabo de tração. A investigação inclui ainda a análise da organização empresarial e dos processos de manutenção e certificação de qualidade e segurança utilizados pela Carris.





De acordo com a nota, o processo revelou-se mais complexo do que inicialmente previsto.





O DIAP explica que foi necessário proceder à "manufatura e/ou aquisição de estruturas e peças necessárias à obtenção de dados fiáveis", seguindo uma metodologia científica previamente aceite pelos intervenientes.



