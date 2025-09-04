Elevador da Glória. Marcelo considera que é "hora de exigência e responsabilidade"

"Uma boa parte do cuidado aos feridos esteve a cargo do Estado, de entidades públicas", declarou o presidente aos jornalistas, agradecendo aos operacionais e aos profissionais no terreno e nos hospitais.



Marcelo Rebelo de Sousa considera que esta é "uma hora também de exigência e responsabilidade" e do "apuramento das causas o mais rápido que seja possível".



"Quando se fala de causas, estamos a falar por um lado do esclarecimento do quadro jurídico, que envolva um processo; e por outro lado, causas técnicas, factos que venham a ser apurados".



Quanto mais rapidamente, admitiu, "melhor será para todos".



O chefe de Estado considerou ainda que o apuramento de causas servirá para "aprender para o futuro", salientando que foi importante a suspensão dos restantes funiculares da cidade, para "haver uma vistoria" e certificar "que estão preenchidas as condições" para funcionar.



"É também um hora de afirmação" para Lisboa e Portugal, em como "são terra de vida, são terra de paz e são terra de segurança".