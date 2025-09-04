Elevador da Glória. Marcelo considera que é "hora de exigência e responsabilidade"
É tempo de "cuidar dos feridos", realçou o presidente da República no final de uma cerimónia religiosa em memória das vítimas do acidente do Elevador da Glória. Marcelo Rebelo de Sousa considerou ainda que esta é "uma hora também de exigência e responsabilidade" e do "apuramento das causas".
Marcelo Rebelo de Sousa considera que esta é "uma hora também de exigência e responsabilidade" e do "apuramento das causas o mais rápido que seja possível".
"Quando se fala de causas, estamos a falar por um lado do esclarecimento do quadro jurídico, que envolva um processo; e por outro lado, causas técnicas, factos que venham a ser apurados".
Quanto mais rapidamente, admitiu, "melhor será para todos".
O chefe de Estado considerou ainda que o apuramento de causas servirá para "aprender para o futuro", salientando que foi importante a suspensão dos restantes funiculares da cidade, para "haver uma vistoria" e certificar "que estão preenchidas as condições" para funcionar.
"É também um hora de afirmação" para Lisboa e Portugal, em como "são terra de vida, são terra de paz e são terra de segurança".