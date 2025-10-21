Elisa Ferreira critica "habituação" aos fundos europeus: "Basta de receber dinheiro e de não conseguirmos dar o salto"

João Alexandre - Antena 1
Foto: Francisco Seco/Pool via REUTERS

Tem sido um dos temas abordados pela ex-comissária europeia e, em Penafiel, nas jornadas parlamentares do PS, Elisa Ferreira, uma das oradoras convidadas, não perdeu a oportunidade de voltar ao tema dos fundos europeus.

"Eu acho que já basta de nós estarmos a receber dinheiro e não conseguirmos dar o salto. E, portanto, nós temos de sair fora da caixa, do nosso pensamento e da nossa rotina. Temos de dar esse salto", disse, perante uma plateia composta por cerca de meia centena de deputados.

Para a socialista, ex-comissária europeia com a pasta da Coesão e Reformas entre 2019 a 2024, Portugal é um dos países que tem tido dificuldades em avançar de modo próprio, sem ajudas de Bruxelas.

"É preciso que, politicamente, a política de coesão não seja uma habituação. É preciso que seja uma ambição. E, infelizmente, Portugal, Itália e Espanha transformaram-se numa espécie de hábito", defendeu.Elisa Ferreira lamenta ainda o que entende como uma falta de construção de planos e soluções concretas - a médio e longo prazo - para resolver alguns dos principais problemas do país.

"Discute-se muito um PRR - que é um instrumento de curto prazo criado durante a pandemia de covid-19 - e despreza-se olimpicamente, e não há discussão pública em Portugal, sobre o que é que se faz com os chamados Portugal 2020 e Portugal 2030", afirmou a socialista, durante um debate dedicado ao tema "Economia, Infraestruturas e Desenvolvimento do Território".

No mesmo sentido, a socialista vincou que é essencial debater o que se faz com o "dinheiro que é para fazer a mudança do país" e acrescentou: "Se nós não pensarmos Portugal enquanto território - e quanto é que cada território pode dar enquanto riqueza coletiva -, nós não vamos passar da cepa torta".
