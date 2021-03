Elvira Fortunato é a vencedora do Prémio Pessoa 2020

"Ao atribuir-lhe o Prémio Pessoa 2020, o Júri consagra uma carreira de excecional projeção, dentro e fora do País, mas também reconhece um contributo notável para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação português”, refere o júri deste prémio, num anúncio que foi transmitido online esta quinta-feira.







Elvira Fortunato, cientista de 56 anos, destacou-se sobretudo pelo desenvolvimento do transístor de papel. É engenheira de formação, especialista em Microeletrónica e Optoeletrónica.







"A ideia de usar o papel como um 'material eletrónico' abriu portas, em 2016, para futuras aplicações em produtos farmacêuticos, embalagens inteligentes ou microchips recicláveis, ou até páginas de jornal ou revistas com imagens em movimento", assinala o júri.







Elvira Fortunato professora catedrática e vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa. Recebe este prémio, iniciativa do Expresso e patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 60 mil euros.







O júri destaca também que o seu trabalho pioneiro ao longo dos últimos anos lhe valeu o prémio Horizon Impact Award 2020, atribuído pela Comissão Europeia.





"Ainda no contexto europeu, Elvira Fortunato é a promotora de uma plataforma associada à eletrónica flexível que usa materiais eco-sustentáveis e facilmente recicláveis, de forma a promover as interfaces e sistemas de comunicação de baixo custo e mais ajustadas a um futuro duradouro", destacam.





O júri destaca ainda a "grande consistência" do seu percurso académico, tendo revelado "exemplar capacidade para enfrentar os problemas das relações entre o Estado e as empresas, assim como entre a investigação e a tecnologia, estimulando o trabalho de cooperação entre instituições", assinalam.





Em declarações à RTP logo após ter sido anunciada como vencedora, a cientista assumiu que recebeu o galardão com "mais intensidade" tendo em conta o ano de isolamento e restrições devido à pandemia.







Elvira Fortunato disse ainda que acredita que a distinção que recebeu da Comissão Europeia neste último ano terá sido decisiva para a atribuição deste prémio por parte do júri.



Destaca também a importância enorme do investimento em ciência e do trabalho de equipa nestas áreas, dando desde logo o exemplo da vacina contra a Covid-19, alcançada em tempo recorde, e que resultou de um trabalho de cooperação entre vários cientistas.



Em quase 35 anos, Elvira Fortunato é apenas a 6ª mulher a receber este prémio. Admitiu que, ainda hoje, as mulheres "ainda não têm mas mesmas oportunidades".



Aos mais jovens que queiram singrar e fazer carreira científica, pede persistência e que "sigam os seus sonhos".





O anúncio do Prémio Pessoa 2020 deveria ter acontecido em dezembro, mas foi adiado para hoje devido à pandemia da Covid-19.







Este prémio é atribuído a figuras de destaque do panorama científico e artístico em Portugal desde 1987. Entre os galardoados dos últimos anos destacam-se nomes como José Mattoso, António e Hanna Damásio, Vasco Graça Moura, João Lobo Antunes, Sobrinho Simões ou Eduardo Lourenço.





O júri do Prémio Pessoa é presidido por Francisco Pinto Balsemão e conta também com Emílio Rui Vilar (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.