Elvira Fortunato vence prémio internacional com ecrã transparente

A cientista foi premiada com um prémio internacional - Horizon Impact Award 2020 - um prémio que assinala os projectos financiados pela União Europeia, que acabaram por ter impacto social na Europa e no mundo.





Trata-se de uma nova área tecnológica ao serviço de diferentes indústrias, como a impressão a jato de tinta ou os diagnósticos médicos inteligentes. “Invisible” foi desenvolvido no Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA, em parceria com a SAMSUNG.



Para Elvira Fortunato, “este prémio representa um reconhecimento do trabalho de investigação numa área pioneira a nível europeu e gostaria de o dedicar à melhor equipa do mundo: CENIMAT|i3N”.



O jornalista Nuno Carvalho falou com a investigadora sobre o ecrã produzido com materiais sustentáveis que desenvolveu e já é comercializado.O nome da vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa já é apontado à corrida ao Nobel da Física deste ano, que vai ser anunciado no próximo mês.O primeiro-ministro já felicitou Elvira Fortunato pela distinção que, no entender de António Costa, é um orgulho para o país e um sinal que reconhece a importância da aposta estratégica na ciência e na inovação.