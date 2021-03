Elvira Fortunato: Prémio Pessoa "tem sabor especial" em ano de pandemia

Elvira Fortunato acredita que a distinção que recebeu da Comissão Europeia neste último ano terá sido decisiva para a atribuição do prémio.



Destaca ainda a importância enorme do investimento em ciência e do trabalho de equipa nestas áreas, dando desde logo o exemplo da vacina contra a Covid-19, alcançada em tempo recorde, e que resultou de um trabalho de cooperação entre vários cientistas.



Em quase 35 anos, Elvira Fortunato é apenas a 6ª mulher a receber este prémio. Admitiu que, ainda hoje, as mulheres "ainda não têm mas mesmas oportunidades".



Aos mais jovens que queiram singrar e fazer carreira científica, pede persistência e que "sigam os seus sonhos".



A cientista Elvira Fortunato é a vencedora da edição 34º deste prémio. O Prémio Pessoa, iniciativa do jornal Expresso, tem por objetivo reconhecer a atividade de portugueses com papel significativo na vida cultural científica do país.