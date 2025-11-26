Em 2026, vai ser possível saber quantos idosos aguardam por vagas nos lares

Um programa que contou ainda com a participação de Francisco George, médico e antigo Diretor-Geral da Saúde; Ana Marques, técnica de apoio à vítima da APAV; Major Sérgio Fonseca, chefe de repartição do políciamento comunitário da GNR; José Carreira, activista e co-fundador do Movimento Ibero-Americano STOP Idadismo; Maria do Rosário Gama, presidente da APRe!; Padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Institutições de Solidariedade; João Ferreira de Almeida, presidente da Associação de Apoio Domiciliário, Lares e Casas de Repouso e ainda de Maria do Céu Guerra, atriz e encenadora.





A sociedade portuguesa está a atravessar uma transformação demográfica. No ano passado, Portugal era a par de Itália o país da União Europeia com maior percentagem de população idosa.





Linha SOS Pessoa Idosa e visitou o local onde são recebidas denúncias de violência e de abandono. Em Coimbra, a repórter Diana Craveiro foi saber mais sobre o trabalho da

Cante pela sua saúde" e pretende promover o bem-estar e a sociabilidade dos mais velhos através do canto. Já em Bragança, o repórter Afonso de Sousa foi conhecer o projeto desenvolvido pela cantora Anabela e pela empresa Faceta de Talentos. Chama-se ""

O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.



