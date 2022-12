Em Camarate. Primeiro prémio do Euromilhões saiu em Portugal

O primeiro prémio do Euromilhões saiu em Camarate e o vencedor único vai arrecadar o jackpot de 26 milhões de euros. A chave vencedora do sorteio desta terça-feira tem os números 19, 31, 33, 34 e 43 e as estrelas 3 e 5.