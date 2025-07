Fundos do PRR. PJ e Procuradoria Europeia fazem buscas em várias cidades

(em atualização)





As buscas estão a decorrer em todo o país, na Reitoria da Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Banco de Portugal, Casa da Música, Brisa, Via Verde e no edifício sede do INEM, em Lisboa.





Há suspeita de corrupção e fraude na obtenção de fundos do PRR. Está em causa a viciação de regras de contratação pública na aquisição de sistemas informáticos a empresas a troco de subornos.



O esquema terá lesado o erário público e a União Europeia em largas dezenas de milhões de euros.





A investigação está a ser coordenada pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária em articulação com o Ministério Público e a Procuradoria Europeia.





O INEM afirma que está a colaborar com as autoridades e a disponibilizar toda a informação solicitada.





Em comunicado a Universidade do Porto confirma que “recebeu hoje uma equipa de inspetores da Polícia Judiciária, a qual se encontra a recolher informação no âmbito da investigação de um processo de cartelização relacionado com a aquisição de material informático, do qual a U.Porto estaria a ser vítima".









Foram emitidos mandados de detenção.





O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) confirma a presença da Polícia Judiciária nas instalações em Lisboa.A Universidade do Porto refere que "está a colaborar ativamente com o trabalho das autoridades e absolutamente empenhada no total esclarecimento de todos os factos relacionados com este processo,