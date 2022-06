Em defesa do Jardim no Forte de Santa Apolónia

Face à inexistência de espaços verdes, na freguesia da Penha França, um grupo de moradores da zona de São João uniu-se de forma a criar "uma proposta para o interior do Forte para a criação de um jardim com frondosas arvores, onde os moradores e visitantes possam usufruir de um espaço verde no seio da sua freguesia, um verdadeiro pulmão de natureza verdejante, respeitando o valor patrimonial e histórico do Forte que defendeu o parte oriental da cidade, estando classificado como Imóvel de Interesse Público pela DGPC, Direção Geral do Património Cultural.Está assim a correr uma petição encabeçada pelo Grupo Vizinhos de São João que pede o cumprimento do Orçamento Participativo : um "Jardim para o interior do Forte de Santa Apolónia" e não um parque infantil rodeado de cimento. como dizem que, a Câmara quer fazer contra a vontade dos moradores.

A Antena 1 pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de Lisboa, mas sem resposta até ao momento, como conta a jornalista Arlinda Brandão.