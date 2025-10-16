"Em defesa do SNS". FNAM anuncia greve de médicos para 24 de outubro





"E portanto, os médicos irão avançar com a greve, sim, no dia 24 de outubro, na defesa do nosso trabalho, na defesa do SNS", rematou.

"Contrariando as boas práticas"



Na antecâmara da reunião com a tutela, a FNAM adiantara, em comunicado, ter sido convocada pelo Ministério da Saúde para um encontro de "negociação coletiva no âmbito da carreira médica". A estrutura sindical advertia logo na segunda-feira que a reunião decorreria "sem envio prévio de ordem de trabalhos ou qualquer proposta de diploma legislativo, contrariando as boas práticas da negociação coletiva e a boa-fé negocial".



"Este encontro deve marcar o momento em que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, abandona a postura de bloqueio e assume o diálogo sério que permita aos médicos exercer a sua profissão com dignidade, em vez de continuarem a ser empurrados para fora do SNS", enfatizava então a federação. A FNAM reclama "condições dignas e salários justos", num contexto em que "o SNS atravessa uma crise sem precedentes".



"Unidades de saúde encerradas, serviços de urgência sobrelotados", bebés a nascer em ambulâncias ou na rua são situações denunciadas pela Federação Nacional dos Médicos. "De Chaves ao Algarve, grávidas, crianças e idosos percorrem dezenas de quilómetros para aceder a cuidados médicos essenciais".



A federação defende, em concreto, a reposição do horário semanal de 35 horas e a recuperação do poder de compra. Reivindica ainda a reintegração do internato na carreira médica, a recuperação de dias de férias perdidos, a melhoria da formação contínua e o fortalecimento das medidas de apoio à parentalidade.



"São medidas, muitas delas sem impacto orçamental, que permitiriam aos médicos conciliar a vida profissional, pessoal e familiar, valorizando a carreira médica e contribuindo para a sustentabilidade do SNS".



