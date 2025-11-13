"Em dez minutos chove o que ninguém está à espera". Projeto Dourorisk propõe-se a agir antes que seja tarde

Trata-se de um projeto-piloto para desenvolver soluções inovadoras e tecnológicas, que possam depois ser desenvolvidas no resto do país para que as populações se possam defender melhor dos impactos dos fenómenos climáticos extremos que acontecem cada vez mais com as alterações climáticas. Quer sejam inundações e derrocadas nesta altura do ano, quer sejam incêndios e ondas de calor no verão.



O projeto Dourorisk quer conhecer, prevenir e mitigar riscos naturais, aumentando a resiliência do território e da comunidade local às alterações climáticas.



Pretende aumentar a capacitação e a segurança do território dos agentes locais, como bombeiros, técnicos, autarquias, escolas e população.

O Comandante dos Bombeiros de Sanfins do Douro, Bruno Girão, ouvido pela Agência Lusa refere que quanto mais preparados e adequados à realidade os operacionais estiverem, mais eficaz será a atuação dos voluntários.E exemplificou que hásituações de chuva intensa, em que o solo não retém a água, provocando derrocadas ou aluimentos e alerta para uma necessidade:No âmbito do Dourorisk vai ser desenvolvida uma ferramenta digital, inteligente, interativa de georreferenciação, que integrará uma base de dados histórica de eventos, com informação científica e testemunhos da população.O Dourorisk foi distinguido no âmbito do programa "Promove. O futuro do interior" -- edição 2025, promovido pela Fundação "la Caixa" em parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Com um investimento de 200 mil euros, o projeto envolve a UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro , a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro (AHBVSD) e a Universidade de Vigo (Espanha).





c/ Lusa