Em direto - Conferências do Estoril 2017

Madeleine Albright, que chefiou a diplomacia norte-americana na presidência de Bill Clinton (1993-2001), Edward Snowden, o ex-analista informático que divulgou a espionagem em massa dos serviços de informações dos EUA, e Nigel Farage, ex-líder do eurocético UKIP e um dos primeiros defensores do 'Brexit', estão entre as participações confirmadas.



Também Bernard Kouchner, fundador dos Médicos Sem Fronteiras e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros francês, José Ramos-Horta, antigo Presidente de Timor-Leste, Rajendra Pachauri, cientista, ativista e presidente do painel da ONU para as Alterações Climáticas, e Jody Williams, ativista anti-minas e defensora dos direitos humanos, distinguidos com o Nobel respetivamente em 1999, 2007 e 1997, vão estar no Estoril.



Entre os nomes confirmados figuram também quatro "superjuízes" que se destacaram na luta contra a corrupção.



Baltasar Garzón, que ordenou a detenção do ditador chileno Augusto Pinochet em Londres e dirige atualmente a defesa do fundador da Wikileaks Julian Assange.



Sérgio Moro, juiz federal brasileiro que presidiu ao julgamento dos crimes revelados pela Operação Lava Jato, considerado o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil.



Antonio di Pietro, atual político italiano e antigo advogado e procurador que coordenou, com Giovani Falcone, a operação Mãos Limpas, uma das maiores operações anticorrupção da Europa envolvendo empresas privadas e detentores de cargos públicos.



E Carlos Alexandre, 54, juiz associado a vários processos de corrupção em Portugal, entre os quais a Operação Marquês, que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates e mais de uma dezena de arguidos.



Por outro lado, a ex-primeira-ministra de Moçambique Graça Machungo, o ex-diretor-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) Hélder Vaz, e, com a presença ainda por confirmar, o presidente do Parlamento de Cabo Verde, Jorge Santos, e a presidente do Instituto Camões, Ana Paula Laborinho, participam no painel "Migração e Lusofonia".



A participação do realizador norte-americano Oliver Stone, anunciada em janeiro, foi cancelada.



As Conferências do Estoril são organizadas de dois em dois anos desde 2009 pela Câmara Municipal de Cascais.



Esta 5.ª edição é a primeira aberta ao público, que pode adquirir bilhetes na página eletrónica das Conferências.