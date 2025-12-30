Em "fase final". Gouveia e Melo não é arguido no inquérito a ajustes diretos na Marinha

Em 2024, o Tribunal de Contas emitiu um perdão relativamente a “eventuais infrações financeiras” mas o processo manteve-se em inquérito no DIAP de Almada.

A PJM terá identificado 57 contratos suspeitos aprovados pelo almirante Henrique Gouveia e Melo.



29 de dezembro de 2025

O almirante achou também curioso que, a menos de três semanas das eleições presidenciais, “apareça uma coisa de 2017 ou 2018”.



A Procuradoria-Geral da República adiantou esta terça-feira que se encontra “em fase final” a investigação aos ajustes diretos levados a cabo na Marinha, quando Gouveia e Melo comandava neste ramo das Forças Armadas. O atual candidato à Presidência da República não é arguido, ainda segundo o Ministério Público.Citada em diferentes órgãos de comunicação social, a Procuradoria-Geral vem assim prestar esclarecimentos um dia depois de a revistater noticiado o inquérito, que foi desencadeado em 2017 pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada.Há quatro anos,, dissolvida em 2022 e cuja atividade passava por “comércio de bens e tecnologias militares e produtos relacionados com a defesa”.Em declarações aos jornalistas na segunda-feira,e explicou que nunca lidou diretamente com fornecedores.“A Marinha é uma organização muito complexa”, quis vincar o candidato presidencial.“Tínhamos uma estrutura administrativo-financeira que fazia isso. Apesar de eu ser o líder dessa secção (…) nunca lidei diretamente com fornecedores, nunca conversei com fornecedores, não conheço os fornecedores”, disse.. Eu tinha outras preocupações para além das administrativo-financeiras”.Gouveia e Melo garantiu ainda que não teve ganhos próprios com estes contratos., frisou. “Venham acusar-me na cara, e com provas, que eu tive ganhos diretos. Não venham é insinuar”.“Já ouvi falar da empresa Proskipper por causa dos problemas que agora levantou, mas nunca contactei, não conheço os donos, nem sei exatamente qual era a atividade.”, declarou.Entre 2010 e 2018, a Proskipper terá formalizado 137 contratos com o Estado. Destes, 124 foram assinados com a Marinha. No total, a empresa arrecadou 2,1 milhões de euros.