País
Em Portugal, cada pessoa produz mais de meia tonelada de lixo por ano
A Agência Portuguesa para o Ambiente alerta para o lixo que se produz no país durante os meses de verão. São 1,8 milhões de toneladas de resíduos urbanos, só entre junho e setembro.
A APA refere que o aumento da produção de resíduos não só causa problemas ambientais como aumenta a pressão sobre os sistemas de recolha e de reciclagem, sobretudo sobre os aterros.
Mais de metade do lixo urbano ainda é depositado em aterros e o país atualmente vive uma crise estrutural neste aterros, pois há cada vez menos espaço para enterrar mais lixo.
Neste momento cada um dos cidadãos em Portugal produz meia tonelada de resíduos por ano (519 quilos/por cidadão).
De acordo com o presidente da Agencia Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, é preciso aumentar a reciclagem, que tem estagnado – ronda os 20% - e aliviar os aterros.
A APA apela sobretudo à separação dos resíduos orgânicos que pesam muito no total de lixo que acaba nos aterros.
A Agencia Portuguesa do Ambiente está em campanha pelo país, com o lema “Vamos lixar o lixo”. Uma mensagem que espalha pelas cidades por onde a campanha passa, para incentivar os portugueses a fazerem menos lixo.
Mais de metade do lixo urbano ainda é depositado em aterros e o país atualmente vive uma crise estrutural neste aterros, pois há cada vez menos espaço para enterrar mais lixo.
Neste momento cada um dos cidadãos em Portugal produz meia tonelada de resíduos por ano (519 quilos/por cidadão).
De acordo com o presidente da Agencia Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, é preciso aumentar a reciclagem, que tem estagnado – ronda os 20% - e aliviar os aterros.
A APA apela sobretudo à separação dos resíduos orgânicos que pesam muito no total de lixo que acaba nos aterros.
A Agencia Portuguesa do Ambiente está em campanha pelo país, com o lema “Vamos lixar o lixo”. Uma mensagem que espalha pelas cidades por onde a campanha passa, para incentivar os portugueses a fazerem menos lixo.