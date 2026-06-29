Em Portugal, cada pessoa produz mais de meia tonelada de lixo por ano

A APA refere que o aumento da produção de resíduos não só causa problemas ambientais como aumenta a pressão sobre os sistemas de recolha e de reciclagem, sobretudo sobre os aterros.Neste momento cada um dos cidadãos em Portugal produz meia tonelada de resíduos por ano (519 quilos/por cidadão).De acordo com o presidente da Agencia Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado,A APA apela sobretudo à separação dos resíduos orgânicos que pesam muito no total de lixo que acaba nos aterros.A Agencia Portuguesa do Ambiente está em campanha pelo país, com o lema “Vamos lixar o lixo”. Uma mensagem que espalha pelas cidades por onde a campanha passa, para incentivar os portugueses a fazerem menos lixo.