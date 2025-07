Em resolução. Bombeiros dominam incêndio no Alandroal

O vento forte levou à multiplicação dos focos de incêndio. O combate às chamas mobilizou uma dezena de meios aéreos. Pelas 6h20, permaneciam no local 404 operacionais, apoiados por 135 meios terrestres.

A comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, Maria João Rosado, indicou na terça-feira que o incêndio do Alandroal chegou a ter "uma extensão de cerca de 20 quilómetros, com cerca de 40 focos de incêndio distintos", alguns com "dimensões bastante consideráveis".

Outros incêndios

Este incêndio deflagrou em zona florestal e não colocou em risco habitções. No terreno permaneciam, pelas 6h00, acerca de uma centena de operacionais.



c/ Lusa

O fogo terá tido origem num camião.e o caso foi reportado ao Ministério Público.O presidente da Câmara Municipal do Alandroal, João Grilo, identificou vários fatores que dificultaram o combate às chamas.Segundo a GNR,, que liga Alandroal a Reguengos de Monsaraz.A circulação rodoviária esteve cortada nos troços da EN255 entre Alandroal e a vila de Terena e da Estrada Nacional 373, entre a sede de concelho e Juromenha, além de outras vias municipais.O incêndio de Cinfães, no distrito de Viseu, permanecia ativo ao início da manhã. O alerta foi dado pelas 14h00 de tera-feira. Chegou a haver três frentes ativas.Já o incêndio na Covilhã foi dado como extinto. O fogo começou numa zona de mato perto da Zona Industrial do Tortosendo - os Bombeiros admitem a possibilidade de o incêndio estar relacionado com a passagem do comboio na Linha da Beira Baixa., de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.. O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado té sexta-feira dias em alguns distritos.Devido ao tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo, até às 21h00, os distritos de Bragança e Vila Real. Para esta quarta-feira, no continente, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral e descida da temperatura máxima, com a exceção do nordeste transmontano e do Algarve. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius, em Leiria e Bragança, e os 21 em Castelo Branco e as máximas entre os 22, em Viana do Castelo, e os 36 em Beja, Castelo Branco e Bragança.