País
Em véspera de negociações. Cerca de 200 agentes da PSP e GNR em protesto no Porto
Cerca de duas centenas de agentes da PSP e militares da GNR manifestaram-se esta segunda-feira no Porto.
O protesto foi convocado pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e pela Associação dos Profissionais da Guarda.
Os dois sindicatos têm marcada uma reunião com o ministro da Administração Interna, Luís Neves, esta terça-feira, para prosseguir com as negociações.
As associações alegam que o acordo assinado em junho de 2024 não está a ser cumprido.