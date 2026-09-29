Em véspera de negociações. Cerca de 200 agentes da PSP e GNR em protesto no Porto

Contestam o que dizem ser negociações de agentes low cost, isto é, de baixo custo. Em causa está a reestruturação das carreiras e a organização do tempo de trabalho.



O protesto foi convocado pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e pela Associação dos Profissionais da Guarda.



Os dois sindicatos têm marcada uma reunião com o ministro da Administração Interna, Luís Neves, esta terça-feira, para prosseguir com as negociações.



As associações alegam que o acordo assinado em junho de 2024 não está a ser cumprido.