Em Vilarinho, Gondomar, bombeiros lutam contra quatro frentes ativas

Fernando Tavares garantiu que as casas estão protegidas e que as pessoas começaram a regressar.



Este incêndio chegou a Gondomar vindo de Penafiel e ainda conta com quatro frentes ativas. Um civil ficou ferido após inalação de fumos.



Os bombeiros esperam que a humidade da noite possa ajudar a lutar e terminar o incêndio que ainda lavra com muita intensidade.