Emails do Benfica. Francisco J. Marques arrisca prisão efetiva

O diretor de comunicação do FC Porto vai responder por 13 crimes. Em causa está a divulgação de emails do Benfica. O juiz de instrução criminal Carlos Alexandre considerou que Francisco J. Marques alterou e misturou textos para criar a impressão de que o clube encarnado estava envolvido em atos de corrupção, adulterações que lhe podem valer prisão efetiva se for condenado.