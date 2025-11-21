Embaixada alerta portugueses para fecho das fronteiras guineenses no domingo

Numa nota publicada nos canais oficiais, a embaixada recorda que, "em virtude dos atos eleitorais (legislativas e presidenciais) previstos para domingo, 23 de novembro, as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas da Guiné-Bissau estarão encerradas entre as 00:00 e as 23:59 desse dia.

De acordo com a Embaixada de Portugal, a informação foi disponibilizada pelo Ministério do Interior e Ordem Pública da Guiné-Bissau.

A embaixada aconselha "todos os cidadãos nacionais que pretendam viajar de ou para a Guiné-Bissau a planear devida e atempadamente as suas deslocações, tendo em conta o fecho de fronteiras previsto".

O encerramento das fronteiras em dia de eleições está estabelecido na lei guineense "por razões de segurança do país" e para garantir a integridade do processo eleitoral.

No domingo, apenas circulará pelas fronteiras da Guiné-Bissau tráfego humanitário, de emergência, militar ou do Estado guineense.

Os guineenses são chamados às urnas, no domingo, para eleições gerais, legislativas e presidenciais, com 12 candidatos a Presidente da República e 14 candidaturas à Assembleia Nacional Popular.