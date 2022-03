Embaixada da Rússia em Lisboa foi iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia

Foto: DR

Um grupo de ativistas projetou o azul e o amarelo, as cores da Ucrânia no edifício, situado no centro da cidade. Depois tirou a fotografia e divulgou-a nas redes sociais. Um protesto silencioso e simbólico.