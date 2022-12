Embaixada da Ucrânia em Lisboa recebeu dois envelopes suspeitos

A embaixada confirmou à agência Lusa que chamou a Polícia de Segurança Pública depois de ter identificado "correspondência suspeita".

A PSP avançou com medidas de segurança, nomeadamente o corte temporário da circulação na Avenida das Descobertas, onde se encontram várias embaixadas.

As "características suspeitas" da correspondência, que o atual protocolo de segurança da embaixada determina que não podem ser aceites, tinham a ver com "o formato e o remetente", adiantou fonte da Embaixada à Lusa.



"O pessoal viu imediatamente que [a correspondência] era suspeita, alertou a polícia e o carteiro acabou por ficar retido" nas instalações da missão diplomática, onde ainda se encontram ainda agentes policiais "em grande número".

Segundo fonte policial, o alerta foi dado pelas 15h00 e pelas 17h00 estavam no local equipas do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança Subsolo, para despiste dos envelopes suspeitos.

O episódio acontece no mesmo dia em que, em Espanha, a Polícia Nacional voltou a intercetar cartas, desta vez com olhos de animais no seu interior. Estas missivas foram entregues na embaixada ucraniana em Madrid e nos consulados em Barcelona e Málaga. Somam-se 21 cartas armadilhadas em 12 paísesSegundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Oleg Nikolenko, são já 21 os casos de cartas armadilhadas ou ameaçadoras enviadas a gabinetes diplomáticos ucranianos em 12 países.

Na última sexta-feira, o gabinete do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Viseu Pinheiro, anunciou que as autoridades portuguesas reforçaram a proteção da embaixada da Ucrânia em Lisboa e admitem reapreciar o nível de ameaça em Portugal, após cartas armadilhadas terem sido recebidas por entidades em Espanha.

A 30 de novembro, um homem ficou ferido sem gravidade na embaixada da Ucrânia em Madrid devido à explosão de um artefacto pirotécnico que estava dentro de um envelope. Desde então, já foi revelada pelas autoridades espanholas a existência de mais cartas com explosivos, incluindo na embaixada do Estados Unidos em solo espanhol.



De acordo com o secretário de Estado da Segurança do Governo espanhol, Rafael Pérez, os outros envelopes com explosivos intercetados na última semana foram enviados para o primeiro-ministro, a ministra da Defesa, um centro de satélites e uma empresa de armamento.



O envelope enviado ao primeiro-ministro, Pedro Sánchez, foi intercetado.

(em atualização)

c/ Lusa