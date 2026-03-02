País
Embaixador do Irão em Portugal garante que Base das Lajes não está na mira das forças iranianas
A Base das Lajes nos Açores não está por agora na mira das forças iranianas. Essa é pelo menos a garantia deixada pelo embaixador do Irão em Portugal, em entrevista à jornalista da Antena 1 Cristina Borges.
Também na Europa, as bases norte-americanas continuam ameaçadas, mas Majid Tafreshi diz que no caso dos Açores a possibilidade de um ataque não está em cima da mesa, tendo em conta as boas relações entre Lisboa e Teerão.
Majid Tafreshi garante que o Irão vai continuar a defender o seu território perante uma guerra que não pediu e defende que as negociações são o melhor caminho para a paz.
