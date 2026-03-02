EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Embaixador do Irão em Portugal garante que Base das Lajes não está na mira das forças iranianas

Embaixador do Irão em Portugal garante que Base das Lajes não está na mira das forças iranianas

A Base das Lajes nos Açores não está por agora na mira das forças iranianas. Essa é pelo menos a garantia deixada pelo embaixador do Irão em Portugal, em entrevista à jornalista da Antena 1 Cristina Borges.

RTP /
António Araújo - Lusa

VER MAIS
Também na Europa, as bases norte-americanas continuam ameaçadas, mas Majid Tafreshi diz que no caso dos Açores a possibilidade de um ataque não está em cima da mesa, tendo em conta as boas relações entre Lisboa e Teerão.

Majid Tafreshi garante que o Irão vai continuar a defender o seu território perante uma guerra que não pediu e defende que as negociações são o melhor caminho para a paz. 
PUB
PUB