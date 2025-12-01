Embaixadora angolana em Portugal consternada com morte dos seis jovens em acidente

"Foi com consternação que tomámos conhecimento do falecimento este domingo em Lisboa de seis jovens angolanos, vítimas de um trágico acidente de viação", pode ler-se numa curta nota enviada à Lusa.De acordo com a missiva, a embaixadora de Angola em Portugal, Maria de Jesus Ferreira, lembrou que se tratavam de "jovens com um futuro risonho à sua frente" e dos quais o país "muito esperava"."Que as famílias enlutadas encontrem a força necessária para ultrapassar este momento de uma enorme dor, recebendo toda a nossa solidariedade", refere-se na nota."Neste momento de dor, em meu nome pessoal e no de todos os funcionários da Embaixada da República de Angola na República Portuguesa, endereçamos às famílias enlutadas as nossas mais profundas condolências por estas irreparáveis perdas", termina, na missiva.Seis pessoas morreram na madrugada de domingo após o despiste de um veículo ligeiro na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, que se incendiou após o embate, ficando as vítimas carbonizadas.O alerta para o acidente mortal foi dado cerca das 03:40 da madrugada de domingo.