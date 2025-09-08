Embaixadoras do Canadá e França homenageiam vítimas

"Essa perda tocou todo o mundo e estamos com vítimas de ambos os nossos países", afirmou aos jornalistas a embaixadora canadiana Elise Racicot, instantes depois de colocar um ramo de flores brancas junto do memorial improvisado na Praça dos Restauradores, em Lisboa.

Entre as vítimas do acidente há dois canadianos mortos e um ferido.

"Era muito importante para nós prestar homenagem a todas as vítimas desta tragédia", afirmou a embaixadora francesa, Helene Farnaud Defromont, que colocou uma coroa junto às barreiras de proteção do elevador, com as cores do seu país.

Entre as vítimas mortais estava uma cidadã francesa e há um outro ferido da mesma nacionalidade.

Segundo a diplomata canadiana, este é um "momento duro", mas é necessário "tentar olhar em frente".

Sobre o trabalho das autoridades portuguesas, Elise Racicot destacou uma "colaboração muito boa": "As pessoas foram muito gentis e profissionais" em todo o processo.

Agora, é a vez de as famílias levarem os corpos dos familiares, para terem "um momento de luto, que é importante", explicou.

Após a "dor de perder alguém próximo, qualquer que seja a circunstância", é necessário "fazer a paz e dar um local de descanso para as pessoas", acrescentou a embaixadora canadiana.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.