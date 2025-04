EMEL fiscaliza "tuk-tuk" e TVDE a partir de hoje

Moedas tenta eliminar os excessos









O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, considera “positivo o caminho percorrido até aqui na procura de soluções para um problema com que a cidade se debateu ao longo dos últimos anos. Os muitos excessos obrigam-nos a ter de assumir uma tolerância zero para algumas das zonas que têm sido fortemente massacradas com uma presença desregulada deste tipo de veículos. Defendemos que a autarquia deveria ter outros meios que permitissem controlar a dimensão da operação na cidade e, em concreto, o número máximo de 'tuktuks' que Lisboa suporta para circulação mas, este passo, que entra agora em vigor, vai no caminho correto”.



O foco da fiscalização estará nos constrangimentos à circulação de "tuk tuks" e TVDE parados nas vias ou, em especial nas vias BUS ou nas artérias com apenas uma via de circulação por sentido, como é o caso da Av. Almirante Reis.



Este trabalho de fiscalização vai apertar o cerco ao incumprimento e acresce às operações da Polícia Municipal que só em 2024 mais do que duplicou o número de ocorrências registadas face a 2023, num total de 3.821 casos.













Subscrita pela liderança PSD/CDS-PP na Câmara de Lisboa, a proposta de delegar na EMEL as competências de fiscalização do Código da Estrada foi aprovada na assembleia municipal na segunda-feira.Fonte oficial da câmara indicou à Lusa que a EMEL terá capacidade para autuar, conforme o modelo de contraordenações em vigor.Paralelamente,Essa nova brigada da EMEL, com 61 fiscais, inicia funções no mesmo dia em que entra em vigor a proibição de circulação dos "tuk-tuk" em 337 ruas de sete freguesias da capital.