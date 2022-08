Emergência Médica reforçada com mais dez ambulâncias

Face ao aumento do volume de que se tem verificado, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) em articulação com os seus parceiros do SIEM – corpos de bombeiros (CB) e Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) - "preparou um novo reforço do dispositivo dos meios de emergência médica, de forma a torná-lo mais eficiente" nos meses de agosto e setembro.No norte do país, o dispositivo passa a contar com mais três Postos de Emergência Médica (PEM) nas delegações da CVP de Braga, Vila do Conde (ambulância a operar em Matosinhos) e Sanguedo (Santa Maria da Feira).Na zona sul, e concretamente no distrito de Setúbal, haverá o acréscimo de sete novos PEM: Bombeiros de Pinhal Novo, de Santo André, de Alvalade (Sado), de Grândola, do Barreiro - Corpo de Salvação Pública, e bombeiros de Sesimbra e Santiago do Cacém.