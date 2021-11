EMGFA fez a denúncia de eventual envolvimento de militares portugueses em tráfico de diamantes na RCA

Em nota enviada às redações, o gabinete do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) revela que em dezembro de 2019 foi reportado ao Comandante da 6ª Força Nacional Destacada (FND), na República Centro Africana (MINUSCA), o eventual envolvimento de militares portugueses no tráfico de diamantes, denúncia que foi reencaminhada para as instituições de investigação. O EMGFA diz que militares podem ter sido usados como "correio" no tráfico. Forças Armadas garantem que, depois de avaliadas as responsabilidades, "tomarão as devidas medidas sendo absolutamente intransigentes com desvios aos valores e ética militar".