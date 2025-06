Emídio Sousa recebeu portugueses repatriados de Israel

O voo da TAP com os portugueses repatriados de Israel já chegou a Lisboa. A RTP está em Figo Maduro e testemunha a chegada dos portugueses. O avião traz também dois cidadãos espanhóis.

Várias pessoas entram no aeroporto com sorrisos e cumprimentam o secretário de Estado.



Emídio Sousa falou aos jornalistas e agradeceu o esforço da Força Aérea e mostrou-se orgulhoso de todo o trabalho desenvolvido. O avião trouxe 48 pessoas, primeiramente eram mais de 120, com dois espanhóis, um argentino e um cidadão ucraniano.



O secretário de Estado não sabe se Portugal vai voltar a mandar um avião para retirada de portugueses.