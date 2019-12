Emissões poluentes de navios equivalem à poluição gerada por oito cidades portuguesas

A associação ambientalista ZERO defende um limite para as emissões de dióxido de carbono. Em 2018, o transporte marítimo em espaço europeu foi responsável pela emissão de 139 milhões de toneladas.



Mafalda Sousa, da associação ZERO, mostra-se preocupada pela posição portuguesa neste estudo e defende que os líderes nacionais peçam à União Europeia para que as emissões de transporte marítimo sejam incluídas no regime do comércio europeu de licenças de emissão.



Por outro lado, a ZERO pede que seja impedida a subsidiação dos combustíveis utilizados por estes meios de transporte e que sejam limitadas as emissões de CO2 de navios que atracam nos portos europeus.