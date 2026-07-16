Empresa da mulher de Luís Neves não foi declarada à entidade para a transparência enquanto diretor da PJ





Sabe-se agora que o atual governante, em 2023, período em que estava como diretor nacional da PJ, não declarou a empresa da mulher - Alcampus - à entidade para a transparência.

De acordo com a Lei os detentores de cargos públicos, todos os negócios familiares diretos ou indirectos, têm de ser declarados à Entidade para a Transparência.





Algo que veio a acontecer, mas apenas três meses depois de estar a exercer o atual cargo governativo, iniciado a 25 de maio de 2026, conta o jornal Correio da Manhã.

Oriana Barcelos - RTP Antena 1





O que se sabe agora é que foi a Alcampus – Empresa de Turismo e Alojamento - que efectuou o pagamento das obras em casa do ministro da Administração Interna, em Odemira, à Construbarcelos, empresa que efectuou obras na Polícia Judiciária, à altura de Luís Neves enquanto director.