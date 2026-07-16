País
Empresa da mulher de Luís Neves não foi declarada à entidade para a transparência enquanto diretor da PJ
O ministro da Administração Interna (MAI) tem estado a ser escrutinado, em especial por causa dos contratos feitos entre Luís Neves e um empreiteiro que também prestava serviços à Polícia Judiciaria quando o MAI liderava estes agentes de investigação.
Sabe-se agora que o atual governante, em 2023, período em que estava como diretor nacional da PJ, não declarou a empresa da mulher - Alcampus - à entidade para a transparência.
De acordo com a Lei os detentores de cargos públicos, todos os negócios familiares diretos ou indirectos, têm de ser declarados à Entidade para a Transparência.
Algo que veio a acontecer, mas apenas três meses depois de estar a exercer o atual cargo governativo, iniciado a 25 de maio de 2026, conta o jornal Correio da Manhã.
Oriana Barcelos - RTP Antena 1