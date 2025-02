Empresa de Hernâni Dias. Pai da sócia menor ligado a 11 imobiliárias

A Prova dos Factos apurou que a imobiliária com quem fez negócio pertence à construtora responsável por duas grandes obras em Bragança, durante o tempo em que Hernâni Dias foi autarca.



O antigo governante está precisamente a ser investigado pela procuradoria europeia por causa da ampliação da zona industrial.



Depois da investigação da RTP revelar que Hernani Dias tinha duas empresas imobiliárias, o ex-governante demitiu-se e garantiu no Parlamento que as sociedades são apenas para exploração turística.



Mas a PdF descobriu mais ligações que aumentam as suspeitas de conflito de interesses.